Ульяна Кайшева: "Решить проблему со стрельбой не получилось"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева заявила, что не смогла решить проблему со стрельбой во время гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 25-летняя спортсменка допустила 5 промахов и заняла 46-е место.

- Я рисковала на стрельбе, пробовала стрелять быстро, - сказала Кайшева в эфире канала "Матч ТВ". - Сегодня можно было это делать, ведь я стартовала на дальних позициях. Хотелось решить проблему со стрельбой, но не получилось. Ветер? Он был не особо сильный. Можно было справиться.

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