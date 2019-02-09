Ульяна Кайшева: "Просто выйти сегодня на гонку и дойти до финиша было уже героизмом"

Россиянка Ульяна Кайшева после женской эстафеты на этапе Кубка мира в Канаде отметила, что просто принять участие в гонке в такую погоду - героизм. Она бежала последний этап эстафеты и завершила гонку на 10-м месте с с отставанием от лидера в 4 минуты и 39 секунд.

– Просто выйти сегодня на гонку и дойти до финиша было уже героизмом, – рассказала спортсменка в эфире "Матч ТВ". - Ветер постоянно пронизывал, количество одежды тут не имело никакого значения, хоть две шапки надевай. Обмотала тейпом пальцы, это мне помогло при стрельбе. Было интересно бороться со спортсменками, которые были рядом, а об общем положении команды мне не говорили.

Я никого не видела из команды до гонки, только Бикташеву, которая передала мне эстафету – пока другие бежали мы старались быть в тепле. Сегодня будет собрание, напомню еще раз всем девчонкам, что ничего страшного не произошло, со всяким могло такое случиться, тем более, сегодня были такие трудности.