Ульяна Кайшева: "Хотела попасть в топ-10"

25-летняя Ульяна Кайшева стала 60-й в индивидуальной гонке. После финиша она сообщила, что недовольна выступлением из-за неудачной стрельбы, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Гонка хорошая, а результат плохой, – сказала Кайшева. – Мне понравилось свое состояние сегодня, а вот на стрельбе, наверное, неправильно делала поправки на ветер. Нужно поговорить с тренерами.

Я целенаправленно готовилась к индивидуалке, знала, что у меня здесь только эта гонка. Конечно, волнительно, понимать, что шанс только один. Тем не менее, хотела попасть в топ-10. Это было бы просто шикарно.​