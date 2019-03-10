Украинский чемпион: "Мне неприятно, что люди, которые принимали допинг, соревнуются с нами. Но к Логинову претензий нет, он свое отбыл"

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который победил в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, высказался по поводу допингового прошлого Александра Логинова. Он считает, что россиянин заслужил свою медаль на этом турнире.

- Насчет медали Александра в спринте. Считаю, что он отбыл срок и теперь имеет полное право выступать. Говорить, что его медаль незаслуженная – неправильно. Он ее заслужил, - сказал Пидручный. - Свой срок Логинов отбыл, какие могут быть претензии? Честно говоря, мне неприятно, что люди, которые принимали допинг, соревнуются с нами.

Но Александр свое наказание понес. Если была бы пожизненная дисквалификация за допинг – другое дело. Но по нынешним правилам он легально может выступать, поэтому никаких проблем. (Владимир Иванов)

Напомним, Логинов завоевал серебряную медаль в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде.

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