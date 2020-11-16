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Украинская биатлонистка попала в ДТП и сломала позвоночник

09:22
Алина Мирошниченко. Фото Facebook.
Алина Мирошниченко. Фото Facebook.

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в аварию, в результате которой получила серьезную травму — перелом позвоночника, сообщает УНИАН.

19-летняя девушка находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль в селе Токари Сумской области перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал.

У спортсменки был диагностирован перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. Девушка все еще не чувствует ног.

Алина Мирошниченко является многократной призеркой женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.

Дополнительная информация:

https://www.unian.net/

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