Украинская биатлонистка попала в ДТП и сломала позвоночник
09:22
Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в аварию, в результате которой получила серьезную травму — перелом позвоночника, сообщает УНИАН.
19-летняя девушка находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль в селе Токари Сумской области перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал.
У спортсменки был диагностирован перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. Девушка все еще не чувствует ног.
Алина Мирошниченко является многократной призеркой женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.
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