Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин в Instagram прокомментировал решение Анастасии Кузьминой завершить профессиональную карьеру. 35-летняя россиянка, сестра Шипулина, выступала за Словакию с декабря 2008 года и стала трехкратной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира.

— Ты уходишь из биатлона, не побоюсь этого слова, настоящей легендой. Твои победы, твои медали и твои гонки говорят сами за себя. Моменты твоего фантастического успеха делали счастливыми огромное количество болельщиков, к числу которых я и вся наша семья, безусловно, себя относим, — написал Шипулин.

Ты всегда была для меня примером, начиная с самого детства. В спорте, в учебе, в жизни. Благодаря тебе я пришел в биатлон, который дал мне в профессиональном плане все, что у меня есть. Твою роль в моем становлении как человека и как спортсмена сложно переоценить.

Ты всегда меня поддерживала в трудную минуту, с понимаем относилась к моим решениям, которые зачастую принимались благодаря твоим взвешенным и мудрым советам. Из-за того, что мы уже долгое время живем в тысячах километров друг от друга, из-за насыщенного спортивного графика, отнимавшего огромное количество сил, нам не так часто удавалось видеться. Тем ценнее становился любой разговор по телефону и тем более любая встреча.

Я знаю, какое огромное место спорт занимал в твоей жизни. Теперь у тебя наступает новый этап, который, я уверен, будет не менее насыщенным и успешным. Всего самого тебе хорошего, сестра!