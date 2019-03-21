"Удивлена, что показала чистую стрельбу". Пройсс - о втором месте в спринте на этапе КМ в Норвегии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс заявила, что очень довольна своим выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 25-летняя спортсменка заняла второе место - она не допустила ни одного промаха.

- Это моя вторая спринтерская гонка в карьере, в которой я не допустила ни одного промаха, - приводит слова Пройсс официальный сайт IBU. - Я очень удивилась тому, что смогла показать чистую стрельбу. Я старалась активно работать на последнем круге. Я очень счастлива и довольна сегодняшней гонкой.

Пройсс занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 500 очков.

Все о биатлоне - здесь