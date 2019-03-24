"У всех было много ошибок из-за ветра". Юрлова-Перхт - о масс-старте на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что во время масс-старта на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене было тяжело стрелять из-за ветра. 34-летняя спортсменка допустила четыре промаха и заняла 18-е место.

- Сегодня было сложно в плане ветра, он постоянно менялся, был то справа, то слева. Поэтому у всех довольно много ошибок, - приводит слова Юрловой-Перхт Калашников Media. - На первой лежке я поторопилась с последним выстрелом, можно было отработать чисто.

А на стойке был коварный ветерок, с которым я, к сожалению, не справилась. На последней стойке я стреляла в самом углу стрельбища, там не было ветра, поэтому отстреляла хорошо.

Трасса своеобразная, где-то жесткая, где-то мягкая. Лыжи были хороши сегодня, но у соперниц с этим тоже все неплохо.

Юрлова-Перхт заняла 14-е место в общем зачете Кубка мира: она набрала 494 очка.

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