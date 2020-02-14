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У России нет медалей с середины декабря — 28 гонок подряд

17:59

Сборная России по биатлону установила новый антирекорд, продлив неудачную серию на этапах Кубка мира до 28 гонок.

В последний раз россияне добывали медаль в середине декабря, когда Александр Логинов взял серебро в гонке преследования в Хохфильцене. Предыдущий антирекорд — 25 гонок без медалей пришелся на сезоны-2015/16 и -2016/17. Тогда провальную серию золотым дублем прервали Антон Бабиков и Максим Цветков.

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