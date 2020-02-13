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«У Резцовой старческий маразм». Фуркад атакует легенду российского биатлона

13:17
Мартен Фуркад. Фото AFP
Мартен Фуркад. Фото AFP
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Француз Мартен Фуркад ответил трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой. Ранее она рассказала о присутствии медицинской помощи у иностранных спортсменов.

— Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает, — сказала Резцова в интервью «Советскому спорту». — То же самое — норвежцы.

— Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм, — написал француз в своем Twitter. —  У Резцовой он есть.

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