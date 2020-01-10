У олимпийского чемпиона Волкова родился сын
16:00
У олимпийского чемпиона Сочи-2014 Алексея Волкова родился сын, об этом сообщил сам биатлонист в своем официальном Instagram.
Кроме того, Волков — чемпион мира 2017 года в эстафете, семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призер этапов Кубка мира, и четырехкратный чемпион мира по летнему биатлону.
Поздравляем олимпийского чемпиона Алексея Волкова и его жену Евгению с рождением второго ребенка. Здоровья Артемке и всей семье! pic.twitter.com/jieDQTDmUE— Биатлон России (@russianbiathlon) January 10, 2020
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