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У олимпийского чемпиона Волкова родился сын

16:00
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У олимпийского чемпиона Сочи-2014 Алексея Волкова родился сын, об этом сообщил сам биатлонист в своем официальном Instagram.

Кроме того, Волков — чемпион мира 2017 года в эстафете, семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призер этапов Кубка мира, и четырехкратный чемпион мира по летнему биатлону.

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