У олимпийского чемпиона Волкова родился сын

У олимпийского чемпиона Сочи-2014 Алексея Волкова родился сын, об этом сообщил сам биатлонист в своем официальном Instagram.

Кроме того, Волков — чемпион мира 2017 года в эстафете, семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призер этапов Кубка мира, и четырехкратный чемпион мира по летнему биатлону.