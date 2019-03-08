"У нее стальные яйца. Или сиськи, раз сегодня женский праздник". Экхофф - о Таннреволь

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф заявила, что рада за свою соотечественницу Ингрид Таннреволь, которая заняла 2-е место в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Сама Экхофф стала 9-й.

- Я заплачу, когда увижу ее, - приводит слова Экхофф NRK. - У нее стальные яйца. Или стальные сиськи, раз сегодня женский праздник. Она может собраться в нужный момент. Сегодня она в очередной раз это доказала.

Таннреволь занимает 11-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 427 очков. Экхофф с 291 баллом располагается на 26-й строчке.

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