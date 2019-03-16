"У нас все "отличились". Драчев - о женской эстафете на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги женской эстафеты, в которой наша сборная заняла пятое место
- Сильно волновались на последней стрельбе?
- Да нужно было на первых волноваться.
- Это вы о Мироновой?
- В том числе. У нас все "отличились". Хотя Миронова, конечно, больше всех.
Надеялись, что лежа Света нормально отстреляется. А 3+3 – это минута. Очень много. Непростительный для чемпионата мира отрыв.
- Мы сегодня делали ставку на хорошую стрельбу?
- Однозначно. В эстафеты бегунков ставить смысла нет. Нужны качественные стрелки.
- Поэтому поставили Миронову?
- Тренерский состав ближе видит девушек. Им виднее, они знают, кто на что готов. Хотя сегодня Светлана и ходом ничего не отыграла. А Юрлова на стойке, наверное, заволновалась. Но что есть, то есть. Это биатлон. (Владимир Иванов)