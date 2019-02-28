"У нас не так много кадров, которые можно отдавать". Васильев ответил Драчеву

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что считает странным заявление главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что СБР будет помогать с кадрами сборной Белоруссии.

- Это, конечно, странное заявление, - приводит слова Васильева "Спорт день за днем". - Сложно сказать, как его можно оценивать. Драчев прежде всего должен отстаивать интересы сборной России. У нас не так много кадров, которые мы можем себе позволить отдавать. Честно говоря, я в недоумении.

Напомним, в октябре прошлого года пять российских биатлонистов получили спортивное гражданство Белоруссии: Никита Лобастов, Елена и Ирина Кручинкины, Анна Мусатова и Арина Яборова.

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