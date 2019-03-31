"У меня был один шанс победить - стрелять на ноль". Семаков - о золоте в масс-старте на чемпионате России

Российский биатлонист Владимир Семаков заявил, что его единственный шанс победить в масс-старте на чемпионате России в Тюмени заключался в чистой стрельбе. 33-летний спортсмен завоевал золото, не допустив ни одного промаха.

- Получилось подойти к этому старту в очень хорошей форме, - приводит слова Семакова "Тюменская Арена". - Настраивался на масс-старт, готовился к нему. Все сошлось сегодня. У меня не было других шансов победить, кроме как стрелять ноль.

Какие были мысли, когда лидировавший Гараничев трижды промазал? Я еще когда бежал на четвертом круге, прикидывал варианты. Понимал, что могут быть ошибки. Все, что мне надо было – стрелять самому быстро и чисто.

Сражение с Буртасовым на последнем круге? Ехали поначалу и мешали друг другу. Потому я его пропустил вперед. Знал, что у меня получаются здесь подъемы. Взвинтил темп в нужный момент и убежал.

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