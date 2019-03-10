"У меня был хороший бой против Тарьея Бе". Фийон Майе - о бронзе в пасьюте на ЧМ

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что остался недоволен своей стрельбой в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 26-летний спортмен допустил 3 промаха и занял третье место.

- Я плохо начал, дважды промахнувшись на первой лежке, - приводит слова Фийон Майе официальный сайт IBU. - Но я знал, что гонка не закончена, пока не пересечена финишная черта. У меня был хороший бой против Тарьея Бе.

Я очень доволен сегодняшним результатом, но испытываю небольшую грусть, поскольку мог бы побороться за победу, если бы не промахнулся на последнем огневом рубеже.

Напомним, Фийон Майе на этом чемпионате мира также завоевал бронзу в спринте.

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