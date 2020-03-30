У биатлонистки Анастасии Халиуллиной обнаружен коронавирус

Союз биатлонистов России (СБР) получил информацию о положительном тесте на коронавирус у Анастасии Халиуллиной.

— Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат, — цитируют «РИА «Новости» президента СБР Владимира Драчева. — Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре.

Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течении 3-4 дней, у нее прошла дома. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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