"Ты приехала на чемпионат мира и должна думать о предстоящей гонке". Зайцева - Павловой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что Евгения Павлова во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде должна думать только о гонках. Ранее 25-летняя спортсменка перед стартом спринта опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором посоветовала подписчикам "оставить свое г*** при себе".

- Я считаю, что это неправильно. Ты приехала на чемпионат мира и должна думать о предстоящей гонке. Это ее дело, ради которого она отбиралась на чемпионат мира, - приводит слова Зайцевой "Спорт день за днем". - Если Женя – сильная, то пускай реагирует на болельщиков. Этого, наверное, нельзя ей запретить. Если она хочет поберечь себя, то лучше вообще не читать эти комментарии. Никого не провоцировать. Людей много разных, а у каждого свое мнение.

Напомним, Павлова заняла 24-е место в спринтерской гонке, а в пасьюте стала 9-й.

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