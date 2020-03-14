Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение 31-летнего француза Мартена Фуркада.

— Я благодарен Фуркаду за продвижение олимпийских ценностей. Ты превосходный олимпийский чемпион, — цитирует Баха официальный Twitter МОК.

За свою карьеру Фуркад завоевал пять золотых и две серебряных медали Олимпийских игр. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира, 10 серебряных и 5 бронзовых наград.

Также француз семь раз подряд выигрывал Большой хрустальный глобус — с 2012 по 2018 год включительно. Раньше никому не удавалось победить в общем зачете больше трех раз подряд (Франк Ульрих, Рафаэль Пуаре и Уле Эйнар Бьорндален) и больше шести раз в общей сложности (Бьорндален)