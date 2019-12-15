Биатлонистка Ольга Подчуфарова, принявшая решение выступать за сборную Словении, заявила, что в России спортсмены не защищены от решений Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее эта организация лишила россиян флага и гимна на крупных международных соревнованиях на четыре года.

— В целом я останусь таким же человеком и спортсменом, — сказала Подчуфарова в эфире канала «Матч ТВ». — Надеюсь, с некоторыми улучшениями в голове и физической форме. За три месяца пребывания в Словении я уже понимаю местную речь. Но сказать что-то не всегда могу.

Каждую неделю мне высылают программу. Если сейчас сравнивать мои проценты по стрельбе, то они стали выше.

Биатлон — то, что я люблю. Постепенно мысли начали приходить, что стоит попробовать еще раз. Решение о выступлении за Словению? Я попросила изначально: дайте мне 3-4 дня подумать, однако на следующее утро дала положительный ответ. Пока не пожалела об этом решении. Следующий год буду тренироваться с конечной целью взять мдель на чемпионате мира. Сейчас мне не нужно думать о кубковых гонках, выживать.

В России такая ситуация с ВАДА... Чистый ты, не чистый — ты бесправен, не защищен никак. В этой ситуации не хотелось бы себя чувствовать грустным клоуном, на которого все вокруг смотрят, а ты руками разводишь.

Почуфарова в составе сборной России выиграла бронзу на чемпионате мира-2017.

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