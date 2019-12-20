«Трясет, промокли». Российские биатлонистки отказались давать интервью после женского спринта

Российские биатлонистки не стали комментировать результаты гонки во французском Анси из-за плохих погодных условий.

Над стадионом в течение трех часов шел проливной дождь. Лариса Куклина сказала, что ее «трясет», Светлана Миронова пожаловалась на то, что промокла, Юрлова-Перхт и Резцова прошли молча, Тамара Воронина в микст-зоне не появлялась.

По результатам спринта Миронова стала четвертой, до бронзы не хватило двух секунд, остальные — вне топ-15. (Дмитрий Кузнецов)