Троих российских юниоров не допустили к первенству мира по летнему биатлону

Трое российских биатлонистов не получили допуск к участию в первенстве мира по летнему биатлону, который пройдет в Раубичах. Как сообщает «Тюменская арена», СБР с опозданием подал заявку в IBU на спортсменов, из-за чего возникли проблемы с допуском. В итоге к соревнованиям были допущены те россияне, которые имели опыт выступления в международных стартах. Такого не оказалось у Арины Пантовой, Юлии Лапиной и Ильи Бурлакова — их к первенству мира не допустили.

Отметим, что это выяснилось уже после прибытия команды в Белоруссию. Чемпионат и первенство мира по летнему биатлону стартуют сегодня, 23 августа.