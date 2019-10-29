Трое российских биатлонистов тренируются с румынскими спортсменами

Российский биатлонист Анатолий Оськин рассказал о своих тренировках с румынской командой и возможном переходе в сборную Румынии. Он занимается с румынами вместе с россиянками Анастасией Толмачевой и Еленой Чирковой.

— Я действительно тренируюсь с румынами, — цитирует News.ru Оськина. — У них замечательное руководство, отличные тренеры, достойные спарринг-партнеры, внутрикомандная сплоченность, веселый коллектив! Уверен, что любой человек желал бы именно такой рабочей атмосферы. Но моего перехода до сих пор не было, вопреки тому, что пишет пресса.

По информации источника, инициатива натурализовать нескольких российских спортсменов исходила от румынской стороны.