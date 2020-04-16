Три российских биатлониста будут выступать за Молдавию

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии Петр Брия.

— Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус 15 февраля получили паспорта, — цитирует Брию ТАСС. — В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе.

31-летний Магазеев — победитель и неоднократный призер чемпионатов России, чемпион мира и Европы среди юниоров. Уроженец Цивильска Чувашской области. 25-летний Усов родился в Саратове. 24-летняя Стремоус родом из Котельниково Волгоградской области.