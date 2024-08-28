Три российские биатлонистки поменяли фамилии перед новым сезоном

В сезоне-2024/25 три российские биатлонистки после замужества будут выступать под новыми фамилиями, сообщает СБР в своем Telegram-канале.

Так, Анастасия Гореева станет выходить на старты под фамилией Халили. Екатерина Носкова будет выступать с фамилией Мошкова, а Наталью Гербулову будут представлять под фамилией Дуркина.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных турниров с марта 2022 года. В прошлом сезоне отечественные спортсмены выступали на Кубке России и Кубке Содружества.