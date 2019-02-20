"Три промаха - не совсем уж плохо". Сливко - о стрельбе в индивидуальной гонке

Российская биатлонистка Виктория Сливко заявила, что довольна своим результатом в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Минске. 24-летняя спортсменка трижды промахнулась.

- Все в жизни реально, но сегодня погодные условия очень сложные. Все ошибались, пристреляться было сложно, - сказала Сливко в эфире канала "Матч ТВ". - Эти три промаха – не совсем уж плохо. Есть гонки, где можно побороться. Результатом в принципе довольна. Еще поборемся. Хочу пробежать на чемпионате мира. Это будет первый раз в жизни. Будет круто. Но сейчас не думаю об этом. Как получится, так получится. Если попаду, то здорово. Нет – есть другие соревнования.

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