"Три промаха на четвертом рубеже - это психология". Миронова - о гонке преследования на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что допустила три промаха на последнем огневом рубеже в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за психологических проблем. 25-летняя спортсменка заняла 16-е место.
- На третьем рубеже я поторопилась и вдогонку нажала последний выстрел, чтобы быстрее бежать, - сказала Миронова в интервью Калашников Media. - И, к сожалению, он был бесконтрольный. Ветра совсем не было - такой же, как на пристрелке. Четвертый рубеж - это уже психология была, поэтому получилось три промаха. В целом гонка комфортная была.
Сезон получился неплохой, я держала скорость на Кубке мира и сделала шаг вперед в стрелковом плане, чтобы были одни нули. Прошлый сезон дал мне большой опыт. И в этом сезоне, когда я приехала сюда, я чувствовала себя гораздо комфортнее.
Миронова занимает 34-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 218 очков.
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Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/video/sport/svetlana-mironova-na-tretem-rubezhe-ya-potoropilas-i-vdogonku-nazhala-posledniy-vystrel-chtoby-bystr