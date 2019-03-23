"Три промаха на четвертом рубеже - это психология". Миронова - о гонке преследования на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что допустила три промаха на последнем огневом рубеже в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за психологических проблем. 25-летняя спортсменка заняла 16-е место.

- На третьем рубеже я поторопилась и вдогонку нажала последний выстрел, чтобы быстрее бежать, - сказала Миронова в интервью Калашников Media. - И, к сожалению, он был бесконтрольный. Ветра совсем не было - такой же, как на пристрелке. Четвертый рубеж - это уже психология была, поэтому получилось три промаха. В целом гонка комфортная была.

Сезон получился неплохой, я держала скорость на Кубке мира и сделала шаг вперед в стрелковом плане, чтобы были одни нули. Прошлый сезон дал мне большой опыт. И в этом сезоне, когда я приехала сюда, я чувствовала себя гораздо комфортнее.

Миронова занимает 34-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 218 очков.

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