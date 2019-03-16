"Три промаха - это перебор". Тарьей Бе - о стрельбе брата в эстафете на ЧМ

Норвежский биатлонист Тарьей Бе заявил, что его команда была уверена в победе в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Он также назвал "перебором" три промаха своего брата Йоханнеса на последнем рубеже.

- Мы были уверены в победе перед последней стрельбой Йоханнеса, - приводит слова Бе NRK. - Три промаха - это перебор. Мы рассчитывали, что он выиграет и со штрафным кругом, но в итоге Йоханнес обошелся без него.

В составе сборной Норвегии золото также завоевали Ларс Биркеланн и Ветле Кристиансен.

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