24 специалиста, среди которых тренеры, ветераны биатлона и руководители региональных федераций, написали письмо действующему президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву. В нем они призывают его сложить полномочия и уйти в отставку. По мнению «биатлонной семьи», он не справляется с обязанностями и не выполняет своих обещаний.

Среди подписавшихся: олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев, Ольга Медведцева, Валерий Медведцев, Александр Тихонов, Александр Алябьев, Виктор Маматов, Владимир Барнашов, Юрий Кашкаров и Анна Богалий, а также ряд заслуженных тренеров России, главные тренеры и президенты некоторых региональных федерация. (Владимир Иванов)

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