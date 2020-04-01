Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон
Эксклюзив Скандалы

Тренеры и ветераны биатлона потребовали отставки Драчева. Среди них — Касперович, Богалий и Тихонов

12:00
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

24 специалиста, среди которых тренеры, ветераны биатлона и руководители региональных федераций, написали письмо действующему президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву. В нем они призывают его сложить полномочия и уйти в отставку. По мнению «биатлонной семьи», он не справляется с обязанностями и не выполняет своих обещаний.

Тренеры и&nbsp;ветераны биатлона призвали Владимира Драчева (слева) уйти в&nbsp;отставку с&nbsp;поста президента СБР.Драчев надоел всем. В российском биатлоне — революция

Среди подписавшихся: олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев, Ольга Медведцева, Валерий Медведцев, Александр Тихонов, Александр Алябьев, Виктор Маматов, Владимир Барнашов, Юрий Кашкаров и Анна Богалий, а также ряд заслуженных тренеров России, главные тренеры и президенты некоторых региональных федерация. (Владимир Иванов)

Полный текст письма читайте на сайте «СЭ»

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир