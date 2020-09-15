Тренерский совет СБР пройдет 20-21 сентября. На нем утвердят критерии отбора в сборную России

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) состоится 20-21 сентября в рамках чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени. Об этом «СЭ» сообщил олимпийский чемпион, глава тренерского совета СБР Евгений Редькин. На нем утвердят критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира-2020/21.

— Тренерский совет пройдет 20-21 сентября в Тюмени, — отметил в разговоре с «СЭ» Евгений Редькин. — На нем будут обсуждаться многие моменты, в том числе вопрос о критериях отбора в национальную команду.

Чемпионат России по летнему биатлону стартует 19 сентября женской и мужской индивидуальной гонкой, 21 сентября — женщины и мужчины пробегут спринт, 22-го — эстафеты.

— Какие могут бы ожидания от летнего чемпионата России? Наша команда начала тренироваться только в конце июля. Так что высоких результатов мы ни от кого не ждем. Просто контрольные старты, — подытожил Евгений Редькин. (Тимур Ганеев)