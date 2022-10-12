Биатлон
Новости
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Биатлон

12 октября, 14:44

Тренерский совет Федерации биатлона Свердловской области поддержал кандидатуру Майгурова на пост президента СБР

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Тренерский совет Федерации биатлона Свердловской области рекомендовал представителю от региона поддержать кандидатуру Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Данное решение поддержали 23 члена организации из 24. Президент федерации Антон Шипулин выражает поддержку другому кандидату — Алексею Нуждову. Он голосовал за него на предыдущей отчетно-выборной конференции, которая проходила в июне. Несколько представителей регионов отмечают, что Шипулин звонил им и настаивал на голосовании за Нуждова.

Выборы президента Союза биатлонистов России состоятся 14 октября. Претендентами на пост являются Виктор Майгуров и Алексей Нуждов.

Источник: https://metaratings.ru/news/trenerskiy-sovet-federatsii-biatlona-sverdlovskoy-oblasti-podderzhal-kandidaturu-viktora-maygurova-1383089/
Виктор Майгуров
0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с патронами в Удмуртии

Драчев — об идее создания добровольческих отрядов из атлетов: «Они могут и должны встать на защиту Отечества»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости