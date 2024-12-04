Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:24

Тренера сборной Украины по биатлону обвинили в нарушении закона о языке из-за трансляции на русском

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень обвинил тренера сборной Украины по биатлону Надежду Белову в нарушении закона о языке, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Белова на русском языке комментировала биатлон в эфире украинского «Общественного телевидения». Кремень обвинил телеканал в нарушении условий контракта, в котором прописано обязательное использование украинского языка в трансляциях.

В ответ вещатель оправдался тем, что не смог своевременно отреагировать на ситуации из-за того, что тренер комментировала соревнования в прямом эфире.

Белова является тренером мужской сборной Украины по биатлону с сезона-2014/15. В 1986 году она стала чемпионкой мира по биатлону в эстафете в составе сборной СССР.

Источник: ТАСС
Биатлон
Читайте также
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Биатлонист Бабиков рассказал об отношении к нейтральному статусу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости