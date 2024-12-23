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Тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин де-факто отстранен от работы с командой

Камила Абдурахманова
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Помощник старшего тренера женской сборной России Андрей Падин со второго этапа Кубка России не работает с командой и фактически отстранен от занимаемой должности, сообщает «РБ Спорт».

При этом половина группы выразила желание продолжить работу с Падиным. Однако руководство Союза биатлонистов России (СБР) не пошло на разделение группы на две, несмотря на предпочтения спортсменов, поскольку Шашилов и глава тренерского совета СБР Павел Ростовцев были решительно против такого шага.

Андрей Падин присоединился к женской сборной России весной 2023 года. Ранее он работал в национальной команде Белоруссии и мужской сборной России.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Андрей Падин
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