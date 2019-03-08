Тренер Юрловой-Перхт: "Катя поборется за медаль в пасьюте"

Виктор Юрлов, являющийся отцом и личным тренером российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, заявил, что его дочь поборется за медали чемпионата мира в гонке преследования. Турнир проходит в шведском Эстерсунде.

- Ее выступление оставило хорошее впечатление, ход она показала достойный, - приводит слова Юрлова ТАСС. - Медаль мог обеспечить любой выстрел, и при удачном стечении обстоятельств она могла бы быть сегодня в тройке. В пасьюте, если все сложится, она может побороться за медаль.

На данный момент ее настрой и форма позволяют ей претендовать на это. Она показала, что ходом не слабее остальных и может бороться за призовые места. У нас есть хорошее предчувствие.

Юрлова-Перхт заняла 8-е место в спринтерской гонке. 34-летняя спортсменка допустила один промах и на 31,4 секунды отстала от победителя - словачки Анастасии Кузьминой.

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