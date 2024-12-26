Аликин: «Российский биатлон шатается, явных лидеров у нас нет»

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин возмутился высказываниями спортсменов во время интервью.

«Постоянно слышишь: «Мы устали, мы переболели, мы после болезни». Зато пробегут нормально одну гонку и сразу волна восторга. А следующую гонку те же самые спортсмены проваливают. Должна же быть какая-то стабильность, а сейчас явных лидеров как на Кубке мира у нас нет, значит российский биатлон шатается. Лидеры сборной пропускают половину гонок, хотя ради них люди приходят на стадион», — цитирует Аликина Vprognoze.ru.

Российские биатлонисты не принимают участие в международных соревнованиях с 2022 года.