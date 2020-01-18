Тренер сборной признал ошибку в подготовке биатлонистов России к январским этапам Кубка мира

Старший тренер сборной России Сергей Белозеров заявил, что тренеры допустили ошибку в подготовке команды к январским этапам Кубка мира.

В субботу мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете в немецком Рупольдинге. В составе российской команды выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Победила сборная Франции, которой россияне уступили полторы минуты.

— Мы не совсем удачно провели предновогодние и новогодние каникулы, — приводит ТАСС слова Белозерова. — Наиболее плодотворно поработал в Тюмени Гараничев, у Латыпова и Поршнева полноценной работы не получилось, Елисеев встал на лыжи только 2 января. Логинову, в принципе, удалось заложить неплохой блок силовой работы, которую нужно выполнять заранее. В данный момент мы видим все минусы, и минусы это наши — тренерского штаба.

На будущее, если мы хотим успешно участвовать в посленовогодних этапах, нужно проводить полноценные сборы, как это сделали белорусы, украинцы, немцы — они остались работать в Европе, а у нас был дисбаланс. Впереди у нас запланирован хороший сбор в итальянском Риднау — в прошлый раз он оказался для нас удачным, о чем говорят последовавшие за этим результаты.