Тренер сборной России по стрельбе: «Патроны получили, по которым у меня сразу возникли вопросы»

Тренер сборной России по стрельбе Леонид Гурьев объяснил причины неудачной стрельбы российских биатлонисток в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

— Для меня неожиданна такая стрельба Куклиной. Претензий к девчонкам на пристрелке нет никаких. 20-25 выстрелов — никаких промахов нет, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Ни ветра, ничего. Но приходят в этом ажиотаже на рубеж... Нужно перестроиться после бега. Стрельба и бега — две разные работы.

Мы патроны получили, по которым у меня сразу возникли вопросы. Ветер совсем не держат. Выбрали то, что было на руках. Это просто провал капитальный.