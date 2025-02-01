Тренер сборной России по биатлону рассказал о необходимости провести тренировочные сборы в Европе

Тренер женской сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал о необходимости провести тренировочные сборы в Европе.

«Конечно, у нас тоже есть планы потренироваться в Европе, но пока говорить об этом рано. Конкретики нет, все пока на стадии обсуждения. Мы понимаем, что в преддверии Олимпиады нужно тренироваться и в условиях приближенных к тем, что будут на Играх. Олимпийские соревнования по биатлону пройдут в Антхольце на серьезной высоте, нужны тренировки и в горах. Подобных условий на такой же высоте у нас нет. Безусловно, есть Семинский перевал, но из-за разница в часовых поясах мы не сможем использовать его в качестве последнего этапа подготовки к Олимпиаде», — сказал Истомин «ВсеПроСпорт».

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отправился на сбор в Италию. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что в Италии также тренируются в данный момент лыжники Сергей Волков, Дарья Непряева и Савелий Коростелев.