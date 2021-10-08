Тренер сборной России по биатлону назвал стрельбу сильной стороной Гараничева

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заявил, что стрельба — самая сильная сторона Евгения Гараничева.

«Сильная сторона Евгения — это стрельба. Собственно, олимпийская бронза Ванкувера в индивидуальной гонке свидетельствует о том, что человек умеет стрелять и способен очень качественно пройти все четыре рубежа. Считаю, что в этом виде Женя вполне может быть успешен и сейчас. Он способен стрелять не просто точно, но и быстро. В более стрессовых гонках ему несколько сложнее просто в силу характера: есть спортсмены, которые любят, когда всё размеренно. В этом плане индивидуальная гонка идеально Гараничеву подходит. Что касается самоотдачи в тренировках, целеустремлённости и работоспособности, то он является примером для многих спортсменов. Просто эталон», — приводит RT слова Башкирова.

Ранее Башкиров рассказал о состоянии Александра Логинова перед стартом олимпийского сезона.