Тренер сборной Норвегии жестко ответил Васильеву на обвинения в использовании терапевтических исключений

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе ответил на высказывания двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о терапевтических исключениях в норвежской сборной.

Ранее Васильев заявлял, что норвежцы, в том числе четырехкратный чемпион мира Штурла Легрейд, скорее всего, используют терапевтические исключения для применения запрещенных препаратов.

«Обвинять в допинге Штурлу Легрейда или других спортсменов, с которыми я работаю или работал, неуважение к моей работе. Мистер Васильев, раз вы представляете страну с таким прошлым, вам действительно было бы лучше заткнуться. В следующий раз», - написал Мазе в Instagram.

В сезоне-2020/21 Кубка мира по биатлону подопечные Мазе Йоханнес Бе и Штурла Легрейд заняли первые два места в общем зачете у мужчин.