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Тренер сборной Норвегии — о словах Трампа: «После России от международных соревнований отстранят США?»

Тренер сборной Норвегии высказался об отстранении США после слов Трампа
Сергей Ярошенко
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Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал слова следующего президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

«Следующими после России и Белоруссии от международных соревнований отстранят США?» — написал Мазе в социальных сетях.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от всех соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Биатлон
Дональд Трамп
Зигфрид Мазе
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