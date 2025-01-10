Тренер сборной Норвегии высказался об отстранении США после слов Трампа

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал слова следующего президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

«Следующими после России и Белоруссии от международных соревнований отстранят США?» — написал Мазе в социальных сетях.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от всех соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.