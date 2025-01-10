Тренер сборной Норвегии — о словах Трампа: «После России от международных соревнований отстранят США?»
Тренер сборной Норвегии высказался об отстранении США после слов Трампа
Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал слова следующего президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.
«Следующими после России и Белоруссии от международных соревнований отстранят США?» — написал Мазе в социальных сетях.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от всех соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.
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