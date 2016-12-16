04:42 16 декабря | БИАТЛОН

Тренер сборной Германии призвал не осуждать российских биатлонистов преждевременно

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Тренер сборной Германии Геральд Хениг призвал не торопиться с преждевременными выводами о российских биатлонистах. Вчера Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами 31 российского спортсмена из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Заседание исполкома IBU, на котором будут заслушаны рекомендации рабочей группы относительно допинг-случаев россиян, запланировано на 22 декабря.

"С преждевременными осуждениями и выпадами в отношении российских спортсменов я бы был очень осторожен", - цитирует ARD Хенига.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex1966

Похоже на правду, поскольку наши функционеры ничего не делают, и ничего не обжалуют. Пожалуй Российских спортсменов серьезно накажут. Непонятно высказывания спортсменов других стран, многие из них наверняка что-то принимают, тот-же Фуркад, который имеет нечеловеческое здоровье.

12:50 16 декабря

DV1981

Самое интересное слово ПОДОЗРЕВАЮТСЯ! Есть органы,которые ежедневно проверяют наших спортсменов на допинг,если что-то не так с этим,то виновны прежде всего те,кто организовал такие органы,которые не могут все сделать нормально.

07:23 16 декабря

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