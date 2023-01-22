Тренер Максимов: «Куклина немного неуверенна в себе. Может, это что-то женское»

Тренер по стрельбе в группе Каминского Максим Максимов рассказал «СЭ» о работе с Ларисой Куклиной. На этапе Кубка Содружества в Раубичах Куклина выиграла все три гонки, плюс у нее была победа на последнем этапе Кубка России в Рыбинске.

— В масс-старте позволял стрелять ветер?

— На последнем рубеже немножко стал немножко сильный ветер. Не скажу, что он был неуправляемым. В основном стрельба у всех участниц была хорошая. Лариса стреляла четыре нуля, что очень хорошо. Это один из аспектов, который позволил ей выиграть.

— Нужно ли еще учить в стрельбе, учитывая долгую совместную работу в прошлом с сильным стрелковым специалистом Леонидом Гурьевым?

— Нам остается только корректировать. В стрелковом компоненте я не вижу каких-то сложностей. Там только подкорректировать. Хорошая школа, хорошая база. Сам процент попаданий говорит, что она надежный стрелок.

— Юрий Михайлович сказал, что он офигевший. Вы ожидали?

— Нет. Три из трех — это, конечно, сильно. Плюс еще одна победа в Рыбинске. Это на самом деле поможет поверить в себя. Она немного неуверенна в себе. Может, это что-то женское. Мы пока не сильно женские тренеры. Думаю, что каждая победа дает ей уверенность, веру в себя. Думаю, что она продолжит нас приятно удивлять, — сказал Максимов «СЭ».