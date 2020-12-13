Тренер по стрельбе Максимов: «Логинов делал все возможное»

Тренер по стрельбе Максим Маскимов подвел итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Сборная России заняла четвертое место.

— Александр попробовал отыграть ходом по дистанции. Норвежцы и шведы не справились со своими эмоциями. С Логиновым еще не разговаривал. Но он делал все возможное. Что-то не получилось — печально. Эмоциональная борьба. Мы не справились. Красавцем выглядел немец, — отметил Максимов в эфире «Матч ТВ».