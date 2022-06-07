Тренер Нигматуллиной рассказал о разногласиях с президентом СБР перед олимпийским сезоном

Тренер и муж российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной Ильшат Нигматуллин рассказал о разногласиях с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым. Нигматуллина при подготовке к Олимпиаде в Пекине попросила предоставить ей возможность тренироваться отдельно от сборной России во главе с Михаилом Шашиловым. Майгуров настаивал на нахождении спортсменки в составе национальной команды.

«Ситуация перед началом прошлого сезона напрягала. Желание уйти на самоподготовку я озвучивал и в сентябре на тренерском совете, на котором, по непонятным мне причинам, Виктор Викторович Майгуров отсутствовал. В итоге все дошло до ненужной писанины — докладных со стороны Михаила Викторовича Шашилова, который в одном из интервью рассказал, что сделал это с подачи Майгурова. К чему это было, я понять не могу, ведь можно было договориться во время того же тренерского совета, который имел особое значение в свете подготовки к Олимпиаде. Но его там не оказалось, хотя я готов был лично высказать свое отношение к происходящему», — цитирует ТАСС Нигматуллина.

Также Нигматуллин отметил, что его супруге необходим индивидуальный подход.

«К Ульяне нужен индивидуальный подход, необходимо знать, какие упражнения ей можно выполнять, а какие — нет. Мы знаем друг друга уже семь лет, тренирую я ее три с лишним года. К своей работе я отношусь очень ответственно, благодаря отцу я имею определенные принципы, которые мне помогают в сложных ситуациях».

К новому сезону 28-летняя Нигматуллина готовится в составе сборной Удмуртии.