Тренер мужской сборной России рассказал, как команда будет готовиться к чемпионату мира
17:51
Тренер мужской сборной России Сергей Белозеров рассказал, как команда будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в итальянском Антхольце.
— Такой компонент, как функциональное состояние, предполагали, что будет не в очень хорошем состоянии в Рупольдинге. Причиной тому стала неправильно организованная предновогодняя подготовка, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
Очередная «деревянная» медаль в эстафете говорит о том, что мастерство ребята проявили.
Как действовать дальше? У нас запланирован в горах Риднуа сбор. У нас уже была такая практика в прошлом году. И это даст положительные результаты.
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