Тренер мужской сборной России рассказал, как команда будет готовиться к чемпионату мира

Тренер мужской сборной России Сергей Белозеров рассказал, как команда будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в итальянском Антхольце.

— Такой компонент, как функциональное состояние, предполагали, что будет не в очень хорошем состоянии в Рупольдинге. Причиной тому стала неправильно организованная предновогодняя подготовка, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Очередная «деревянная» медаль в эстафете говорит о том, что мастерство ребята проявили.

Как действовать дальше? У нас запланирован в горах Риднуа сбор. У нас уже была такая практика в прошлом году. И это даст положительные результаты.