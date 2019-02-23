Тренер Логинова: "Александр уехал с чемпионат Европы. Задавайте вопросы руководству СБР"

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал "СЭ" информацию о том, что его подопечный не выступит на чемпионате Европы в Белоруссии из-за технической ошибки СБР.

Александр является действующим чемпионом континента в гонке преследования, что дает ему право выйти на старт в этом же виде программы сверх квоты. Но чтобы сделать это, спортсмену необходимо выступить в спринте, на который заявить его не получилось.

– Это ошибка СБР и тренера, – сказал Касперович. Логинов не имел права стартовать на чемпионате, он вчера улетел оттуда. Что он там будет делать? Есть определенный регламент тренировок, а ему нужно полноценно готовиться. Скоро стартует чемпионат мира в Швеции (в Эстерсунде, с 7 по 17 марта – Прим. "СЭ") – это основной старт. Будем целенаправленно готовиться к нему. Ничего страшного не вижу, если он пропустит соревнования в Минске.

– Почему случилось накладка? СБР не был знаком с регламентом?

– Все вопросы надо задавать руководству СБР, тренерам. Почему, зачем Логинов приехал в Минск? Есть правила, есть рейтинг стран, который допускает определенное количество спортсменов. Не все же едут полной квотой в шесть биатлонистов. Саша не имел права стартовать, он чемпион Европы в пасьюте. Даже если бы он был чемпионом в индивидуальной гонке на 20 км и в спринте, он должен был быть в составе команды, а не за ним. А уже потом заявляться на пасьют. Вот и все. (Арман Мкртчян)