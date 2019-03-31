"Тренер, который ударил пса, просто позорник". Губерниев - о выбежавшей на трассу во время чемпионата России собаке

Во время женского масс-старта на чемпионате России по биатлону в Тюмени на трассу выбежала собака. Она пробежала несколько десятков метров, после чего один из тренров ударил ее. По словам известного комментатора Дмитрия Губерниева, он – просто позорник.
– Гонка и лайка! Чемпионат страны в Тюмени популярен и среди животных! Тренер, который ударил пса, просто позорник! Собачка хорошая, бежала и никого не трогала", – написал Губерниев в Инстаграме.
Гонка и лайка !!!! Чемпионат страны в Тюмени популярен и среди животных !!! Тренер , который ударил пса, просто позорник !!! Собачка хорошая , бежала и никого не трогала !!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лайка #собака #берегитеживотных
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