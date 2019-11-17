Тренер Глазыриной считает, что Екатерину незаслуженно не взяли на Кубок IBU

Союз биатлонистов России (СБР) поступил несправедливо, не включив Екатерину Глазырину в состав на Кубок IBU, считает тренер спортсменки Валентина Стремоусова.

— Катя сейчас очень расстроена, это очень несправедливо и эту несправедливость видит вся биатлонная страна, — цитирует тренера ТАСС. — Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение. Если она занимает третье место в отборе, то почему не попадает в состав команды? За что, что она такого сделала? Она постоянно сдает допинг-контроль, постоянно отмечает свое местоположение для допинг-офицеров, к ней не должно быть никаких претензий, она результатами доказывает, что достойна быть в команде. Поэтому это решение — полная несправедливость.

32-летняя Глазырина возобновила карьеру в феврале после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. По итогам контрольных тренировок, которые прошли в пятницу и субботу на сборе в Тюмени, 32-летняя Глазырина стала третьей из 17 участниц, но все же не была включена в состав на старт Кубка IBU.