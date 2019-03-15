Тренер Фуркада: "Мартен готов принять участие в масс-старте на ЧМ"

Венсан Витто, являющийся тренером сборной Франции по биатлону, заявил, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад готов принять участие в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Ранее 30-летний спортсмен сообщил, что может пропустить гонку.

- В данный момент мы сосредоточены на эстафете, но могу сказать, что Фуркад погорячился, - приводит слова Витто L'Equipe. - Конечно, мы все испытываем разочарование и представляем множество негативных сценариев. Решение мы примем завтра вечером, но он восстановился. Мартен готов служить команде и завершить чемпионат мира.

Напомним, Фуркад не выиграл ни одной медали на чемпионате мира в Эстерсунде. В общем зачете Кубка мира он занимает 5-е место.

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